Министерство обороны РФ подало иск к Центральному морскому конструкторскому бюро "Алмаз"

Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск Министерства обороны к Центральному морскому конструкторскому бюро "Алмаз", сообщают РИА Новости.

Рассмотрение искового заявления назначено на 13 мая.

Суть иска, включающего требование на 11,5 миллиона рублей, в суде не раскрыли.

В начале марта Минобороны подало иск к ПАО "Научно-производственное объединение "Алмаз" имени академика А. А. Расплетина" — производителю систем противовоздушной обороны, а также к петербургскому НПО "Импульс". Основания исковых требований и суммы не уточнялись. Кроме того, с 4 февраля по 28 марта военное ведомство подало десять исков к РЖД на 105 миллионов рублей.