05 Апреля 2025
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Общество Тульская область
Фото: tulaoblduma.ru

Форум «Наследники Великой Победы. Продолжение традиций» собрал в Туле настоящих патриотов

5 апреля 2025 года в Туле прошел VII Патриотический форум «Наследники Великой Победы. Продолжение традиций».

(2025)|Фото: Накануне.RU

Приветственный адрес от имени Губернатора Тульской области Дмитрия Миляева зачитал министр внутренней политики и развития местного самоуправления региона Дмитрий Ярцев.

«Сегодня мы отдаем дань уважения высокой доблести тех, кто в годы Великой Отечественной войны отважно защищал нашу Родину. Мы никогда не забудем их подвиги и не дадим осквернить их память. Наш священный долг – сохранить историческую правду, традиции и ценности, за которые проливали кровь наши предки. Как и 80 лет назад, сегодня наш народ сплотился для достижения общей цели – Победы. Наши парни с честью продолжают ратное дело своих дедов и прадедов в зоне специальной военной операции», – говорится в приветственном адресе.

(2025)|Фото: Накануне.RU

Министр отметил, что в Тульской области реализуется большой проект «Марафон Победы», в рамках которого по всему региону проходят памятные мероприятия, посвященные 80-летию Великой Победы. В них участвуют, в первую очередь, молодые жители региона.

(2025)|Фото: tulaoblduma.ru

Первый заместитель председателя Тульской областной Думы Марина Левина обратилась к участникам форума и зачитала приветственный адрес от имени председателя регионального парламента Андрея Дубровского.

В нем, в частности, сказано: «Символично, что этот форум проводится в Год защитника Отечества и накануне всенародного великого праздника – 80-летия Победы. Наши отцы и деды отстояли независимость нашей Родины и восстановили разрушенную врагом страну. Их мужество и героизм не имеют срока давности и всегда достойны нашего глубочайшего уважения. Место для подвига есть и в нынешнее время. Сегодня, как и 80 лет назад, наши бойцы самоотверженно защищают интересы Родины в ходе специальной военной операции. Мы с вами – наследники великой Победы».

(2025)|Фото: tulaoblduma.ru

В обращении главы Тульского парламента к участникам форума также отмечено, как важно продолжать начатую героическими предками созидательную работу, чтобы сделать нашу Родину еще сильнее, богаче и надежно защитить ее. Андрей Дубровский также отметил, что не менее важно сохранить правду о событиях прошлого, не дать исказить историю России. И подчеркнул, что большую роль в развитии нашей великой страны и продолжении традиций принадлежит молодому поколению. Среди современной молодежи немало патриотически настроенных юношей и девушек, у которых есть желание принести пользу своей Отчизне. В их воспитании величайшую роль играет региональное отделение «Боевое братство», объединяющее ветеранов и участников локальных войн всех времен.

Организатором форума выступило «Боевое братство» при поддержке правительства региона и Тульского государственного музея оружия. Мероприятие посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.

(2025)|Фото: tulaoblduma.ru

Марина Левина, обращаясь к участникам форума, поблагодарила членов организации за каждодневный труд и истинную любовь к Родине. И пожелала присутствующим счастья, неиссякаемой энергии и новых свершений на благо России!

Депутат облдумы вручила Благодарственные письма Тульской областной Думы членам организации «Боевое братство» Андрею Никольскому и Андрею Подобедову.

(2025)|Фото: tulaoblduma.ru

(2025)|Фото: tulaoblduma.ru

В рамках мероприятий форума было продемонстрировано видеообращение участника Великой Отечественной войны, Почетного гражданина Тульской области, Почетного гражданина города-героя Тулы Василия Мирошниченко, которому летом исполнится 101 год.

(2025)|Фото: tulaoblduma.ru

К участникам форума обратился руководитель Тульского областного отделения «Боевое братство» Владимир Миронов, который поблагодарил присутствующих за поддержку и единство.

(2025)|Фото: tulaoblduma.ru

«В первую очередь хочу поблагодарить наших героев, всех тех, кто ежедневно демонстрирует невероятное мужество и самоотверженность. Ваша сила духа вдохновляет нас всех», — сказал Владимир Миронов.

Он отметил, что «Боевое братство» продолжает работу по увековечиванию памяти погибших. А также передал родным и близким награды, которыми «Боевое братство» посмертно наградило тульских ребят, отдавших жизнь за светлое будущее нашей страны и ее граждан.

Погибших участников СВО участники форума почтили память минутой молчания.

(2025)|Фото: Накануне.RU

В рамках мероприятий форума прошла презентация книги "Боевое братство земли Тульской". Её авторы - Ольга Леви и руководитель Тульского отделения " Боевого братства" Владимир Миронов собрали и рассказали на страницах книги живые истории из жизни и боевого прошлого современных тульских героев.

Один из первых читателей, ветеран боевых действий Алексей Альховик, выразил слова благодарности авторам.

«То, что вы делаете, очень важно. Важно и для нас ветеранов локальных войн, важно и для подрастающего поколения. Ваша книга несёт воспитательный момент. Спасибо вам за это», - сказал Алексей Альховик.

На форуме рассказали об акции «РАВНЕНИЕ НА ЗНАМЯ ПОБЕДЫ!», которая пройдет во всех муниципалитетах Тульской области. Огромная копия Знамени Победы будет развернута возле памятных мемориалов, братских могил и воинских захоронений.

(2025)|Фото: tulaoblduma.ru

Акция стартует 8 апреля на площади Победы у мемориального комплекса в память о тех, кто ценой собственной жизни остановил фашистов на подступах к городу оружейников. А финиширует 7 мая на площади Ленина. Вместе с огромным полотнищем Знамени Победы ветераны, молодежь и все желающие жители города развернут 300-метровую Георгиевскую ленту.

Теги: патриотический форум, тульская областная дума, продолжение традиций, 80-летие победы, защитники родины, ветераны


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