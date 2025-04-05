Красноярский край пережил ураган

По территории Красноярского края прошёл ураган. Губернатор Михаил Котюков не исключил повторения разгула стихии.

В разговоре с ТАСС губернатор привёл прогноз синоптиков о том, что ветер прошёл, первая волна, но не исключено, что к вечеру будет ещё одна. В регионе в основном действуют ландшафтные пожары. Переход на строения минимальный.

"Везде ситуация под контролем. Больше проблем было, что повреждены крыши, сейчас разбираемся", - сказал глава региона.

Сегодня в центре и на юге Красноярского края – дует ветер, порывы которого достигают 33 м/с и более. Это способствует образованию пылевых бурь и распространению пожаров.