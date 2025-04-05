В Южной Америке 21 россиянину предъявили обвинение по делу о торговле людьми

В южноамериканской Аргентине продолжается расследование уголовного дела о торговле людьми. Обвинение предъявлено 21 россиянину.

Децентрализованная прокуратура Сан-Карлос-де-Барилоче <...> выдвинула против 21 человека с гражданством России обвинения в участии в преступной организации. Она для сексуальной эксплуатации и заключения в рабство завлекла привезенную из России 22-летнюю девушку, которая 21 марта родила ребенка в больнице этого города провинции Рио-Негро.

Среди тех, кому предъявлено обвинение в сексуальной эксплуатации, – организатор религиозной секты "Ашрам Шамбалы" Константин Руднев. По версии прокуратуры, подозреваемые хотели записать отцом новорождённого лидера секты, чтобы он впоследствии мог претендовать на гражданство Аргентины и получить с ним вид на жительство в Бразилии. Как считает аргентинское следствие, преступная группа заманила предполагаемую жертву "под предлогом духовных практик и воспользовалось ее положением крайней уязвимости", пишет ТАСС.