Песков: В Кремле болеют за Овечкина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле болеют за хоккеиста, капитана "Вашингтона" Александра Овечкина. Ранее он повторил рекорд канадского хоккеиста Уэйна Гретцки, забившего 894 шайбы.

"Конечно же, следим внимательно! Болеем за него! Он – выдающийся российский хоккеист", - цитирует ТАСС Пескова.

Ранее стало известно, что Овечкин забил 893-ю и 894-ю шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ. То есть он повторил рекорд канадского хоккеиста Уэйна Гретцки. Когда Овечкин забьёт следующую шайбу, рекорд будет побит.