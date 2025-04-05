05 Апреля 2025
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Общество Тюменская область
Фото: Накануне.RU

Власти Тюменской области напомнили об ответственности за нарушение противопожарного режима

В Тюменской области начал действовать особый противопожарный режим. За нарушения его требований предусмотрены штрафы.

Штраф для граждан – от 10 тыс. до 20 тыс. руб., для должностных лиц – от 30 тыс. до 60 тыс. руб., для юридических лиц – от 400 тыс. до 800 тыс. руб. Также предусмотрена уголовная ответственность. Заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы областного управления МЧС Сергей Усольцев отметил, что на эти выходные сформировано порядка 250 групп, которые проведут профилактические мероприятия в регионе. В них вошли сотрудники МЧС, УМВД, органов местного самоуправления, департамента лесного комплекса, добровольцы.

"Мероприятия спланированы для недопущения пожаров сухой травянистой растительности, выявления виновников природных пожаров и привлечения их к административной ответственности, а также пресечения случаев разведения костров и сжигания мусора. На сегодня установлен один виновник ландшафтного пожара", - сказал Усольцев.

Основной причиной возгорания является человеческий фактор, подчеркнул губернатор Тюменской области Александр Моор. За сообщение достоверной информации о виновнике пожара гражданину полагается выплата 40 тыс. руб. Если он оказал содействие при задержании нарушителя, выплата составит 50 тыс. руб., сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Теги: Противопожарный режим, Тюменская область


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