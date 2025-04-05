05 Апреля 2025
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Политика Свердловская область
Фото: orenburg-gov.ru

Паслер назначил главу Минздрава Свердловской области

И.о. губернатора Свердловской области Денис Паслер назначил Татьяну Савинову заместителем губернатора – министром здравоохранения региона.

"Татьяна Леонидовна показала себя как опытный управленец, организовала работу на самом ответственном участке нашей работы — это социальная сфера и медицина", - сказал Паслер.

Татьяна Савинова приступила к работе сегодня, 5 апреля.

"Возвращение в родной регион и работа в команде Дениса Паслера – возможность использовать весь мой потенциал на благо уральцев. Я стала врачом здесь, в Екатеринбурге, понимаю, какой помощи ждут люди", - говорит Савинова.

Татьяна Савинова окончила Уральский государственный медицинский университет по специальности "Педиатрия" и Уральскую академию государственной службы по специальности "Государственное и муниципальное управление". Работала врачом-педиатром инфекционного отделения городской детской инфекционной больницы №4. Перешла в управление здравоохранения администрации Екатеринбурга, занимала должность главного педиатра города, позже стала первым заместителем начальника управления. В правительстве Оренбургской области занимала пост вице-губернатора – заместителя председателя правительства Оренбургской области по социальной политике – министра здравоохранения региона, сообщает ДИП Свердловской области.

Теги: Татьяна савинова, Денис Паслер, министр здравоохранения Свердловской области


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