Из дела криминального авторитета Гагиева исключено одно обвинение

Пересмотрело уголовное дело криминального авторитета Аслана Гагиева (Джако). Из приговора исключено одно обвинение. При этом срок его заключения останется пожизненным.

Судья освободил Джако от наказания по статье "Незаконный оборот оружия и боеприпасов в составе организованной группы" – по преступлению вышел срок давности. Сложив наказания по оставшимся уголовным статьям, судья снова назначил Аслану Гагиеву пожизненный срок в колонии особого режима, пишет "Ъ".

Ранее сообщалось, что Гагиев, обвиняемый в совершении более 40 заказных убийств, экстрадирован в Россию из Австрии. 14 сентября 2023 г. получил пожизненное.