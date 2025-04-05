В Госдуме хотят отправлять детей в спецучреждения за буллинг

Глава комитета Госдумы по молодёжной политике, руководитель платформы "Добро.рф" Артём Метелёв предложил отправлять школьников, занимающихся буллингом, в специучреждения или на домашнее обучение. Речь идёт о случаях особо жёсткого издевательства над другими детьми.

Разработанный им законопроект предполагает в том числе меры ответственности как для агрессоров, так и для тех, кто системно занимается травлей, с возможностью изменения их формата обучения, привлечения родителей к этому процессу. Если школьник систематически, даже после проведённой с ним профилактики, "всё равно продолжает держать в страхе школу и никого не слушает", нельзя допускать ситуаций, при которой он может "отравлять атмосферу для всех остальных детей", сообщил ТАСС Метелёв.

Травля идёт не только в школе. Две трети россиян (64%) считают главной причиной травли в сети плохое воспитание детей. В целом травля стала большой общественной проблемой. Такие результаты получил ВЦИОМ. На втором месте в списке причин называются психологические проблемы у тех, кто занимается травлей детей в сети (33%). То есть недостаток воспитания лидирует с большим отрывом. Председатель Комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелёв отмечает, что травля часто заканчивается суицидом или травмой на многие годы. Только за последний месяц было две смерти и одно нападение.

В комитете Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений думают над тем, чтобы законодательно разрешить блокировку аккаунтов в соцсетях, с которых ведётся травля детей. Об этом заявила депутат Госдумы Яна Лантратова по итогам Второго Всероссийского антибуллингового форума "Надо поговорить". Она отмечает, что необходима комплексная государственная программа противодействия травле, но пока во власти это не все поддерживают. Депутаты предлагают блокировать аккаунты, с которых ведется травля. Ведь в эпоху цифровизации мало сменить школу – травят в сети.