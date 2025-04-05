"Битцевский маньяк" согласился признаться в ещё 11 убийствах

Отбывающий пожизненное заключение "битцевский маньяк" Александр Пичушкин готов сознаться в различных совершённых им убийствах.

Пичушкин заявил о готовности дачи признательных показаний о совершении им 11 убийств мужчин и женщин в районе Северное Бутово Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-бюро ФСИН, уточнив, что эту информацию они получили в результате совместных мероприятий с уголовным розыском МВД.

Александр Пичушкин был задержан в июне 2006 г. по подозрению в причастности к серии убийств, совершенных на территории Битцевского парка. Задержанный признался в совершении 60 с лишним преступлений. Следователи смогли доказать 48 эпизодов. В октябре 2007 г. суд приговорил маньяка к пожизненному заключению. Кроме того, было принято решение о принудительном психиатрическом лечении Пичушкина.