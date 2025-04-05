Овечкин повторил рекорд Уэйна Гретцки по количеству забитых шайб

Хоккеист, капитан "Вашингтона" Александр Овечкин забил 893-ю и 894-ю шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ. То есть он повторил рекорд великого канадского хоккеиста Уэйна Гретцки. Когда он забьёт следующую шайбу, рекорд будет побит.

Овечкин забил свои 893-й и 894-й голы в пятницу, 4 апреля. Его клуб одержал победу со счётом 5:3 над "Чикаго Блэкхокс" на "Кэпитал Уан Арене".

64-летний Гретцки присутствовал на матче, наблюдая, как Овечкин сравняется с рекордом, который, как многие привыкли думать, никогда не будет покорён, пишет "Российская газета".