В Мьянме произошло новое землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировано в 53 километрах от города Мандалай в Мьянме, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), сообщают РИА Новости.

Подземный толчок был зафиксирован в 15.25 по времени UTC (18.25 мск) в 53 километрах к югу от Мандалая с населением более 1,2 миллиона человек. Очаг землетрясения находился на глубине 35 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

Напомним, в конце марта в Мьянме произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7 баллов на глубине 10 км. Разрушен Мандалайский храм и сотни зданий. По большей части пострадали исторические старинные сооружения главной достопримечательности города Мандалай. Мощное землетрясение потрясло также Таиланд и Южный Китай. Число погибших в результате землетрясения в Мьянме увеличилось до 3085 человек. Более четырех тысяч пострадали, еще 341 человек числится пропавшим без вести.

В связи с последствиями землетрясения в Мьянме объявлен недельный национальный траур. С 31 марта по 6 апреля национальный флаг должен быть приспущен.