04 Апреля 2025
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Здравоохранение Костромская область
Фото: adm44.ru

Сергей Ситников побывал в костромском роддоме - поблагодарил докторов за профессионализм и неравнодушие

Губернатор Костромской области Сергей Ситников в преддверии профессионального праздника встретился с неонатологами роддома и областной больницы.

И первым делом глава региона поздравил молодую маму, которая два дня назад родила первенца Михаила.

«Все прошло очень хорошо. Я рожала в пересменку. Но в итоге все врачи, акушеры, неонатологи большие молодцы. Отдельное им спасибо. Очень много внимания уделяют молодым мамочкам, показывают, как правильно обращаться с ребенком. Очень приятно, что наш губернатор Сергей Константинович Ситников пришел поздравить с рождением сына. За работой его постоянно наблюдаем, все хорошо у нас в регионе. Очень доброжелательный человек», - поделилась своими впечатлениями от встречи и пребывания в роддоме Карина Румянцева.

(2025)|Фото: adm44.ru

Губернатор в специальной экипировке побывал в палате интенсивной терапии, где выхаживают малышей, которым требуется особое внимание. Здесь созданы все условия для выхаживания самых крошечных младенцев, установлены специальные кювезы, закупленные при поддержке администрации региона.

(2025)|Фото: adm44.ru

«Сегодня на лечении два новорожденных. Все необходимое оборудование у нас имеется, со всем справляемся. Мы чувствуем поддержку региона. По запросу нашего коллектива был приобретен аппарат гипотермии - единственный во всей области. Аппарат позволяет качественно и максимально бережно помочь детям с тяжелыми асфиксиями, замедлить метаболические процессы и продукты обмена, которые вредны для головного мозга», - пояснила неонатолог-реаниматолог Анастасия Молодкина.

(2025)|Фото: adm44.ru

Главврач роддома Анна Федоренко отметил, что молодых специалистов в лечебное учреждение привлекают меры поддержки, разработанные по поручению губернатора Сергея Ситникова. Ежегодно коллектив костромского роддома пополняется молодыми кадрами. С 2020 года принято 18 врачей, в том числе, пять неонатологов и три анестезиолога-реаниматолога.

(2025)|Фото: adm44.ru

«Было принято решение включить неонатологов в особую группу специальностей региона, с особыми мерами поддержки. Результат очевиден. Сегодня служба наполняется, кадры молодые, из других регионов притягиваются. За последние 10 лет младенческая смертность сократилась практически в 2 раза. Без сомнения, это ваша работа. За все ваши успехи вам большое спасибо», - поблагодарил докторов губернатор.

(2025)|Фото: adm44.ru

По решению Сергея Ситникова в этом году для неонатологической службы Костромской области закупят дополнительное оснащение на средства, привлеченные из федерального бюджета - более 100 млн рублей. Закупят оборудованные кювезы для новорожденных, системы для транспортировки недоношенных детей с помощью санавиации, системы вентиляции легких для младенцев с высокой степенью недоношенности и так далее.

Кроме того, сейчас прорабатывается вопрос строительства нового родильного дома. Разработана проектная документация, зарезервирован участок под строительство, работы планируется начать уже в следующем году. Создание акушерского стационара 3 уровня позволит улучшить качество медицинской помощи.

(2025)|Фото: adm44.ru

Этот важный для региона проект был поддержан Президентом России Владимиром Путиным в ходе его встречи с губернатором.

«Конечно, мы всем коллективом губернатора поддерживаем. И его заслуга, что он понимает, что роддом необходим. Нам очень приятно, что эта тема стала приоритетной при встрече главы региона с Президентом», - подчеркнула главврач костромского роддома Анна Федоренко.

(2025)|Фото: adm44.ru

«Очень порадовала человечность нашего губернатора Сергея Константиновича. Не каждый день встречаешься с людьми, которые занимают такие должности. Кажется, что они где-то высоко, не дотянешься, и вдруг такой простой, человечный разговор. Глава региона очень хороший человек. Поговорили про строительство нового роддома. Он, действительно, необходим», - поделилась своими впечатлениями от встречи с главой региона неонатолог Ольга Лебедева.

(2025)|Фото: adm44.ru

Врачи роддома передали Сергею Ситникову в подарок книгу «Дом, в котором рождается счастье. Страницы истории Родильного дома Костромы». Участие в ее создании принимал весь коллектив медучреждения. Губернатор станет первым читателем издания. Глава региона предложил медикам создать еще одну книгу - об известных костромичах, появившихся на свет в стенах роддома. Врачи идею Сергея Ситникова поддержали.

Теги: костромской роддом, неанатолог, сергей ситников, молодые кадры, врачи, акушерский стационар


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