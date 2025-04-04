Сергей Ситников побывал в костромском роддоме - поблагодарил докторов за профессионализм и неравнодушие

Губернатор Костромской области Сергей Ситников в преддверии профессионального праздника встретился с неонатологами роддома и областной больницы.

И первым делом глава региона поздравил молодую маму, которая два дня назад родила первенца Михаила.

«Все прошло очень хорошо. Я рожала в пересменку. Но в итоге все врачи, акушеры, неонатологи большие молодцы. Отдельное им спасибо. Очень много внимания уделяют молодым мамочкам, показывают, как правильно обращаться с ребенком. Очень приятно, что наш губернатор Сергей Константинович Ситников пришел поздравить с рождением сына. За работой его постоянно наблюдаем, все хорошо у нас в регионе. Очень доброжелательный человек», - поделилась своими впечатлениями от встречи и пребывания в роддоме Карина Румянцева.

Губернатор в специальной экипировке побывал в палате интенсивной терапии, где выхаживают малышей, которым требуется особое внимание. Здесь созданы все условия для выхаживания самых крошечных младенцев, установлены специальные кювезы, закупленные при поддержке администрации региона.

«Сегодня на лечении два новорожденных. Все необходимое оборудование у нас имеется, со всем справляемся. Мы чувствуем поддержку региона. По запросу нашего коллектива был приобретен аппарат гипотермии - единственный во всей области. Аппарат позволяет качественно и максимально бережно помочь детям с тяжелыми асфиксиями, замедлить метаболические процессы и продукты обмена, которые вредны для головного мозга», - пояснила неонатолог-реаниматолог Анастасия Молодкина.

Главврач роддома Анна Федоренко отметил, что молодых специалистов в лечебное учреждение привлекают меры поддержки, разработанные по поручению губернатора Сергея Ситникова. Ежегодно коллектив костромского роддома пополняется молодыми кадрами. С 2020 года принято 18 врачей, в том числе, пять неонатологов и три анестезиолога-реаниматолога.

«Было принято решение включить неонатологов в особую группу специальностей региона, с особыми мерами поддержки. Результат очевиден. Сегодня служба наполняется, кадры молодые, из других регионов притягиваются. За последние 10 лет младенческая смертность сократилась практически в 2 раза. Без сомнения, это ваша работа. За все ваши успехи вам большое спасибо», - поблагодарил докторов губернатор.

По решению Сергея Ситникова в этом году для неонатологической службы Костромской области закупят дополнительное оснащение на средства, привлеченные из федерального бюджета - более 100 млн рублей. Закупят оборудованные кювезы для новорожденных, системы для транспортировки недоношенных детей с помощью санавиации, системы вентиляции легких для младенцев с высокой степенью недоношенности и так далее.

Кроме того, сейчас прорабатывается вопрос строительства нового родильного дома. Разработана проектная документация, зарезервирован участок под строительство, работы планируется начать уже в следующем году. Создание акушерского стационара 3 уровня позволит улучшить качество медицинской помощи.

Этот важный для региона проект был поддержан Президентом России Владимиром Путиным в ходе его встречи с губернатором.

«Конечно, мы всем коллективом губернатора поддерживаем. И его заслуга, что он понимает, что роддом необходим. Нам очень приятно, что эта тема стала приоритетной при встрече главы региона с Президентом», - подчеркнула главврач костромского роддома Анна Федоренко.

«Очень порадовала человечность нашего губернатора Сергея Константиновича. Не каждый день встречаешься с людьми, которые занимают такие должности. Кажется, что они где-то высоко, не дотянешься, и вдруг такой простой, человечный разговор. Глава региона очень хороший человек. Поговорили про строительство нового роддома. Он, действительно, необходим», - поделилась своими впечатлениями от встречи с главой региона неонатолог Ольга Лебедева.

Врачи роддома передали Сергею Ситникову в подарок книгу «Дом, в котором рождается счастье. Страницы истории Родильного дома Костромы». Участие в ее создании принимал весь коллектив медучреждения. Губернатор станет первым читателем издания. Глава региона предложил медикам создать еще одну книгу - об известных костромичах, появившихся на свет в стенах роддома. Врачи идею Сергея Ситникова поддержали.