В Ульяновской области возбудили дело после убийства девочки

В Тереньгульском районе по факту совершения разбойного нападения и убийства 14-летней девочки возбуждено уголовное дело, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Дело возбуждено по ч.3 ст.162, п.п. "в,з" ч. 2 ст.105 УК РФ.

Следствием установлено, что 4 апреля 2025 года утром было обнаружено тело убитой девочки. Проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе лица, совершившего указанные особо тяжкие преступления, назначен ряд судебных экспертиз.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что в полицию обратилась жительница Тумкино. Тело дочери она обнаружила в подвале своего дома. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая выясняет все обстоятельства инцидента. Сейчас устанавливаются личности и местонахождение подозреваемых в совершении особо тяжкого преступления.