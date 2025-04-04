Вертолеты армии Финляндии будут проходить тренировки недалеко от границы с Россией

Вертолеты армии Финляндии с 7 апреля будут проходить тренировки недалеко от границы с Россией, сообщает ТАСС.

"Последняя неделя ночных летных весенних учений вертолетного батальона полка егерей "Утти" начнется в понедельник, 7 апреля 2025 года. Полеты, связанные с тренировкой в темное время суток, сосредоточены в основном в регионе Кюменлааксо. В понедельник, 7 апреля начнутся полеты также в районе залива и столичном регионе, включая центральную часть Хельсинки", - говорится в сообщении.

Финляндия ранее заявляла, что намерена увеличить расходы на оборону до 3% ВВП к 2029 году. Страна также с момента присоединения к НАТО активно проводит военные учения и тренировки.