Депутаты тульского парламента побывали с рабочим визитом в Епифани

04 Апреля 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Нам нужен суверенный Центробанк"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество Тульская область
Фото: tulaoblduma.ru

Депутаты тульского парламента побывали с рабочим визитом в Епифани

4 апреля 2025 года депутаты Тульской областной Думы Марина Белькова и Денис Бычков приняли участие в торжественном открытии выставки "Деловые люди", которая начала свою работу в Музее купеческого быта в поселке Епифань. В мероприятии также приняли участие сотрудники музея "Куликово Поле", представители Министерства культуры Тульской области, администрации Кимовского района и местные предприниматели.

В ходе презентации выставки присутствовавшим рассказали краткую историю Епифанского купечества, познакомили с кодексом чести купцов, а также представили информацию об особом вкладе русского купечества в обороноспособность страны во все времена.

(2025)|Фото: Накануне.RU

Директор Государственного музея-заповедника "Куликово Поле" Владимир Гриценко напомнил собравшимся, что новая история музея-заповедника началась именно здесь в Епифани с небольшой выставки "Государева Стража" в 90-х годах прошлого века.

(2025)|Фото: tulaoblduma.ru

Поэтому, отметил он, весьма символично, что новая выставка открывается на этом краю Куликова Поля. В экспозиции выставки отражена не просто история русского купечества, а отражена непрерывная связь поколений на примере одного сословия, и верность делу, беззаветная любовь к Родине.

(2025)|Фото: Накануне.RU

Обращаясь с приветственным словом к сотрудникам и гостям музея депутат Тульской областной Думы Денис Бычков отметил большую научную работу, которую делает музей "Куликово Поле".

(2025)|Фото: tulaoblduma.ru

«Вы реализуете много интересных проектов. Я желаю вам сил и терпения. Не могу не отметить большую научную работу, которую делают сотрудники музея. А книги, которые вы выпускаете, являются для нас одним из лучших источников знаний о родной истории. Мы – депутат также стараемся помогать в этом благом деле. Вносить свой вклад в развитие Епифани и Епифанской местности. В этом вопросе мы с вами  - коллеги и я уверен, вместе мы реализуем много значимых проектов на тульской земле. В том числе в селе Себино, где недавно открыли частный музей», - сказал Денис Бычков.

(2025)|Фото: Накануне.RU

Депутат Марина Белькова отметила, что тема купечества ей очень близка. Купцы, подчеркнула депутат, очень много сделали для развития и становления нашего государства.

(2025)|Фото: tulaoblduma.ru

«Я с удовольствием осмотрела выставку и буду рекомендовать посетить её всём. Тема купечества мне близка. Спасибо вам огромное за ваш труд», - поблагодарила Марина Белькова.

(2025)|Фото: tulaoblduma.ru

После окончания торжественной части мероприятия присутствующие подробно ознакомились с экспозицией "Деловые люди".

(2025)|Фото: Накануне.RU

Одна из комнат музея превращена усилиями сотрудников в настоящую городскую улицу. Символические окошки на этой музейной улице раскрываются, и посетители узнают отдельную историю об удивительных людях, живших в Епифани, их обычаях, свадебных церемониях, мечтах и чаяниях, делах купеческих и государственных.

(2025)|Фото: tulaoblduma.ru

Всё это можно не только увидеть, но и услышать, и даже почувствовать - вдыхая ароматы той эпохи: флакон духов, подсвечники, свечные ножницы, предметы из кожи, даже аромат свежевыпеченной булочки. А воспоминания из дневников, отрывки из писем озвучили современные меценаты-предприниматели Александр Момотов, Игорь Золотов, Елена Климова, которые продолжают сегодня лучшие традиции русского купечества.

Выставка "Деловые люди" в Епифани будет работать до 2027 года.

Теги: депутаты тульского парламеента, музей купеческого быта, деловые люди,


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети