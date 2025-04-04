Депутаты тульского парламента побывали с рабочим визитом в Епифани

4 апреля 2025 года депутаты Тульской областной Думы Марина Белькова и Денис Бычков приняли участие в торжественном открытии выставки "Деловые люди", которая начала свою работу в Музее купеческого быта в поселке Епифань. В мероприятии также приняли участие сотрудники музея "Куликово Поле", представители Министерства культуры Тульской области, администрации Кимовского района и местные предприниматели.

В ходе презентации выставки присутствовавшим рассказали краткую историю Епифанского купечества, познакомили с кодексом чести купцов, а также представили информацию об особом вкладе русского купечества в обороноспособность страны во все времена.

Директор Государственного музея-заповедника "Куликово Поле" Владимир Гриценко напомнил собравшимся, что новая история музея-заповедника началась именно здесь в Епифани с небольшой выставки "Государева Стража" в 90-х годах прошлого века.

Поэтому, отметил он, весьма символично, что новая выставка открывается на этом краю Куликова Поля. В экспозиции выставки отражена не просто история русского купечества, а отражена непрерывная связь поколений на примере одного сословия, и верность делу, беззаветная любовь к Родине.

Обращаясь с приветственным словом к сотрудникам и гостям музея депутат Тульской областной Думы Денис Бычков отметил большую научную работу, которую делает музей "Куликово Поле".

«Вы реализуете много интересных проектов. Я желаю вам сил и терпения. Не могу не отметить большую научную работу, которую делают сотрудники музея. А книги, которые вы выпускаете, являются для нас одним из лучших источников знаний о родной истории. Мы – депутат также стараемся помогать в этом благом деле. Вносить свой вклад в развитие Епифани и Епифанской местности. В этом вопросе мы с вами - коллеги и я уверен, вместе мы реализуем много значимых проектов на тульской земле. В том числе в селе Себино, где недавно открыли частный музей», - сказал Денис Бычков.

Депутат Марина Белькова отметила, что тема купечества ей очень близка. Купцы, подчеркнула депутат, очень много сделали для развития и становления нашего государства.

«Я с удовольствием осмотрела выставку и буду рекомендовать посетить её всём. Тема купечества мне близка. Спасибо вам огромное за ваш труд», - поблагодарила Марина Белькова.

После окончания торжественной части мероприятия присутствующие подробно ознакомились с экспозицией "Деловые люди".

Одна из комнат музея превращена усилиями сотрудников в настоящую городскую улицу. Символические окошки на этой музейной улице раскрываются, и посетители узнают отдельную историю об удивительных людях, живших в Епифани, их обычаях, свадебных церемониях, мечтах и чаяниях, делах купеческих и государственных.

Всё это можно не только увидеть, но и услышать, и даже почувствовать - вдыхая ароматы той эпохи: флакон духов, подсвечники, свечные ножницы, предметы из кожи, даже аромат свежевыпеченной булочки. А воспоминания из дневников, отрывки из писем озвучили современные меценаты-предприниматели Александр Момотов, Игорь Золотов, Елена Климова, которые продолжают сегодня лучшие традиции русского купечества.

Выставка "Деловые люди" в Епифани будет работать до 2027 года.