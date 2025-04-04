04 Апреля 2025
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Общество В России
Фото: пресс-служба Ночи музыки / Анна Малгина

Зрелищные мероприятия в России поставят под контроль полиции

Министерства и департаменты культуры в российских регионах, а также органы местного самоуправления должны будут не позднее, чем за десять дней информировать полицию о тематике проводимых зрелищных мероприятий.
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Также в полицию нужно будет сообщать место, дату и время проведения мероприятий, планируемое количество посетителей.

Такие поправки накануне одобрил комитет Госдумы по культуре, теперь их вынесут на голосование во втором чтении.

Поправки внесли депутаты Ямпольская (на момент внесения – депутат, ныне – советник президента), Жуков, Шолохов, Драпеко, Германова, а также сенаторы Гумерова, Бондарев, Колбин, Кондратюк, Мартынов, Перминов.

В пояснительной записке к своему законопроекту авторы указывают, что "массовое совместное пребывание людей (посетителей) представляет собой потенциальную опасность для жизни и здоровья граждан". Напоминают про теракт в "Крокус Сити Холл".

Утверждается, что нет единого толкования терминов "место проведения зрелищного мероприятия" и "организатор зрелищного мероприятия". Авторы предлагают следующие определения:

- место проведения зрелищного мероприятия - здание, сооружение, комплекс зданий и сооружений, помещение, земельный участок, иной объект недвижимого имущества или объект движимого имущества, другие общественные места, предназначенные для проведения зрелищных мероприятий и соответствующие установленным основами условиям;

ярмарка, Тюмень(2018)|Фото: Накануне.RU

- организатор зрелищного мероприятия - физическое лицо или юридическое лицо, взявшее на себя инициативу и ответственность за подготовку, финансирование и проведение зрелищного мероприятия.

- под зрелищными мероприятиями понимаются "театрально-зрелищные, культурно-просветительные или зрелищно-развлекательные мероприятия, в том числе публичное представление музейных предметов и музейных коллекций".

Помимо перечисленного выше законопроект предусматривает, что владелец организатор или собственник места проведения обязаны будут обеспечить безопасность и порядок. И для этого должна иметься инфраструктура.

"Также предлагается установить запрет проведения зрелищного мероприятия в случае, если место проведения такого мероприятия не соответствует требованиям правил обеспечения безопасности при проведении зрелищных мероприятий", - заявляют авторы.

Теги: культура, полиция, запрет, госдума


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