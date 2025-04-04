04 Апреля 2025
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Фото: Накануне.RU

Избирком Екатеринбурга исключил из состава главреда "Вечерних ведомостей"

Территориальная избирательная комиссия исключила главного редактора "Вечерних ведомостей" Владислава Постникова из Верх-Исетской ТИК.

"Считать досрочно прекращенными полномочия члена участковой избирательной комиссии избирательного участка №1323 с правом решающего голоса Постникова Владислава Владимировича", - говорится в решении комиссии, опубликованном на сайте ТИК.

Причиной стало постановление Кировского районного суда Екатеринбурга об аресте журналиста за "Пропаганду или публичное демонстрирование запрещенных символики или атрибутики", которое уже вступило в силу.

Ранее суд отправил главреда "Вечерних ведомостей" под арест по все той же ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ. Речь идет о посте в Telegram-канале Постникова, опубликованном в 2021 году. 14 марта он вышел из под ареста, но в этот же день был арестован из-за двух постов, опубликованных в 2020 и 2021 годах в его личном Telegram-канале, в которых была обнаружена демонстрация запрещенной символики.

Ситуация повторилась и 28 марта, однако в тот день Постников отказался участвовать в оформлении протокола, так как официально его никто не вызывал.

Теги: Екатеринбург, Вечерние ведомости, Постников


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