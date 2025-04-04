В Екатеринбурге накрыли банду угонщиков корейских иномарок

На Среднем Урале силовики задержали троих ранее судимых мужчин. Банду подозревают в угонах шести автомобилей корейского производства в Екатеринбурге.

Всех троих "взяли" с поличным в Среднеуральске, когда они пытались отогнать в место "отстоя" краденую Kia Rio. Машина была похищена несколькими часами ранее с неохраняемой парковки на улице Бебеля в уральской столице. В полиции опубликовали видео задержания: предполагаемых угонщиков вытащили из машины и сразу уложили лицом в асфальт.

Как сообщили Накануне.RU в городском управлении МВД, несколько лет назад всех троих уже задерживали за аналогичные преступления. Как выяснили силовики, 34-летний мужчина в 2018 году привлекался к уголовной ответственности за кражи и сбыт похищенного имущества в столице Урала. После возвращения он вновь взялся за старое с двумя знакомыми 1983 и 1996 годов рождения. Один из них имеет судимость за серию краж авто, другой – за хищения, угоны, грабеж и разбой.

Угонщики получали доступ к машинам, считывая коды сигнализации специальным устройством – кодграббером – приобретенным нелегально. Три из шести угнанных машин полицейские уже вернули владельцам.

Возбуждено уголовное дело. Самому младшему фигуранту избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, а двое его подельников заключены под стражу.