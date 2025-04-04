Путин передал российский завод концерна Stada малоизвестной отечественной компании

Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче предприятия "Нижфарм" во временное управление российской компании ООО "Фармирус". Сейчас АО "Нижегородский химико-фармацевтический завод" принадлежит структурам концерна Stada, он ушел из России на фоне начала СВО.

В ЕГРЮЛ указано, что ООО "Фармирус" принадлежит Анне Залогиной. Компания, как гласит ее сайт, осуществляет комплексные поставки лекарств и медицинского оборудования по проектным заявкам, передает "Интерфакс".

"Нижфарм" в последние годы не раскрывает свои финансовые показатели. По итогам 2020 года (последние опубликованные данные), его выручка равнялась 39 млрд руб., чистый убыток - 2,9 млрд руб.