Рубио: Не слышал заявлений по поводу возобновления авиасообщения между РФ и США

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что не слышал заявлений относительно планов по возобновлению авиасообщения между РФ и Соединенными Штатами.

"Я не знаю, кто будет летать, потому что ... люди под санкциями", - приводит слова Рубио РИА Новости.

При этом накануне генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил, что этот вопрос обсуждался в ходе его визита в Вашингтон.

В конце марта новый посол России в США Александр Дарчиев заявлял, что планирует " содействовать" тому, чтобы возобновить авиасообщение между странами.

В феврале МИД РФ сообщал, что на переговорах в Турции представители дипломатических миссий России и США обсудили, в том числе, возможность восстановления прямого авиасообщения.