Членство Украины в НАТО не будет частью мирного соглашения – генсек альянса

Членство Украины в НАТО не рассматривается в рамках возможного мирного соглашения, заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте.

"На саммите в Вашингтоне Украине был обещан необратимый путь в альянс. Это так. Сейчас Украина близка к НАТО. Однако никто не говорил, что членство станет частью мирного соглашения", — заявил Рютте по итогам встречи министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе.

Ранее госсекретарь США Марк Рубио заявил, что США через "недели, а не месяцы" узнают, всерьез ли готова Россия завершить конфликт с Украиной. По его словам, в течение шести месяцев российской стороне "придется принять решение, серьезно ли они настроены по отношению к миру или нет, и я надеюсь, что они настроены серьезно". Он добавил, что обсуждал эту тему с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым, который приезжал на этой неделе в Вашингтон на переговоры.