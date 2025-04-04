В АвтоВАЗе опровергли слухи о приостановке работы завода

АвтоВАЗ не планирует останавливать производство автомобилей, заявили "Известиям" в пресс-службе компании.

Ранее Mash сообщил о том, что АвтоВАЗ якобы скрытно сокращает производство из-за затоваривания и провала продаж машин, а руководство задумалось о приостановке работы завода в Тольятти.

Также Telegram-канал пишет, что в марте 2025-го продажи LADA упали на 33% по сравнению с прошлым годом за аналогичный период. Глава "Автоваза" винит высокую ставку ЦБ, ужесточение кредитов и демпинг из-за стоков иностранных авто, ввезенных в прошлом году.

В компании заявили, что авторы этих публикаций "раздувают из мухи слона". "Текущее состояние АвтоВАЗа позволяет сохранять финансовую стабильность даже при значительных колебаниях спроса", - отметили в пресс-службе.

В марте сообщалось, что АвтоВАЗ запускает новый российский бренд коммерческих автомобилей SKM. В России будут выпускать пассажирские и цельнометаллические фургоны, а также шасси с открытой грузовой платформой. Сейчас сегмент коммерческих автомобилей представлен, в основном, моделью Lada Largus.