Игорь Седов сообщил, что рассмотренные на совместном заседании комитетов вопросы внесут в повестку очередного заседания Думы Астрахани

В Астрахани состоялось совместное заседание комитетов по социальной политике, спорту, туризму и молодежной политике и по бюджету, финансам и налогам городской Думы.

Ключевой вопрос обсуждений - внесение изменений в муниципальную программу «Развитие культуры муниципального образования «Городской округ город Астрахань». Все важные аспекты по программе представила Светлана Слувко - начальник управления культуры города.

На совместном заседании комитетов по городскому хозяйству и благоустройству города и по бюджету, финансам и налогам парламентарии обсудили актуальные для горожан темы, такие так рекультивация полигона по сбору ТБО, модернизация городских систем водоотведения и мероприятия по озеленению города, которые будут решаться в рамках муниципальных программ «Охрана окружающей среды» и «Формирование современной городской среды».

Муниципальные программы, рассмотренные на комитетах, будут внесены в повестку очередного заседания Городской Думы, сообщил ее председатель Игорь Седов.