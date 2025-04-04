Евро выигрывает больше всех от развязанной Трампом "торговой войны"

Евро неожиданно оказался в выигрыше от попыток президента США Дональда Трампа перестроить мировой торговый порядок.

Валюта выросла до самого высокого уровня за шесть месяцев по отношению к доллару на этой неделе, показав самый большой внутридневной прирост с 2015 года в четверг после того, как Трамп представил тарифы, которые оказались более агрессивными, чем ожидалось.

Это значительная перемена ситуации по сравнению с тем, что было два месяца назад, когда многие на рынке ожидали падения евро до паритета по отношению к доллару из-за риска того, что тарифы заставят Европейский центральный банк более агрессивно снижать процентные ставки. Теперь инвесторы больше обеспокоены политикой Трампа, которая потенциально может нанести ущерб экономике США и обратить вспять значительный приток в долларовые активы последних лет, пишет Bloomberg.

Судьба евро начала меняться в прошлом месяце, когда Германия пошла вперед с увеличением расходов, и есть вероятность, что огромное увеличение европейских военных и инфраструктурных расходов может помочь защитить экономику блока от влияния [трамповских] тарифов.