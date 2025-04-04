04 Апреля 2025
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Экономика Вологодская область
Фото: t.me/HocenkoVP

Доходы бюджета Вологодчины в 2025 году составят более 138 млрд рублей

Доходы бюджета Вологодской области в 2025 году прогнозируются в объеме более 138 млрд рублей. Такие цифры были утверждены в ходе принятия поправок в бюджет на внеочередной сессии областного парламента. Поправки, которые утвердили депутаты, были внесены Губернатором Георгием Филимоновым.

«Изменения приняты депутатами всех фракций единогласно. Это слаженная работа Правительства и Законодательного Собрания Вологодской области, которая позволяет сохранять бюджет нашего региона социально ориентированным и сбалансированным. Соответствующие поправки связаны с дополнительными поступлениями из федерального бюджета и необходимостью перераспределения средств на приоритетные направления нашей работы – в первую очередь, инфраструктурные и социальные проекты», – сказал Георгий Филимонов.

Георгий Филимонов(2025)|Фото: t.me/vologdaoblast

В частности, 1,9 млрд рублей направят на ремонт и содержание улично-дорожной сети, 418 млн рублей – на строительство Череповецкой городской поликлиники №7 имени П.Я. Дмитриева. Также 200 млн рублей предусмотрено на закупку автомобилей скорой помощи и 161 млн рублей – на выплаты в рамках проектов «Молодой специалист» и «Земский доктор».

Коллаж, экономика, калькулятор, график, деньги(2024)|Фото: Накануне.RU

Кроме того, более 3 млрд рублей в 2025 году выделено на благоустройство, ремонты и освещение в честь 880-летия Вологды, 735 млн рублей – на докапитализацию Фонда развития промышленности и поддержки МСП в части предоставления льготных кредитов. Еще 265 млн рублей направят на строительство инфраструктуры ОЭЗ, 251 млн рублей – на капремонт Вологодской городской больницы №1 и 195 млн рублей – на закупку новых трамваев для Череповца.

«Расходы выросли на 7,7 млрд рублей – это дополнительные средства, которые мы направили на развитие Вологодской области и поддержку вологжан. При этом стоит учесть, что доходы бюджета в 2025 году составят 138 млрд 973,2 млн рублей», – отметил Георгий Филимонов.

Теги: георгий филимонов, бюджет, доходы, расходы


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