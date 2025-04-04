Режиссёр Кончаловский возглавил созданный худсовет театра Моссовета

В театре Моссовета создан худсовет. Его возглавил режиссёр Андрей Кончаловский.

Он будет участвовать в формировании репертуара, предлагать режиссёров для новых постановок. Также Кончаловский будет решать другие вопросы, связанные с творческой составляющей работы театра, сообщили РБК в театре. В совет вошли артисты театра Александр Голобородько, Ольга Остроумова, Сергей Виноградов, Ирина Климова и Евгения Крюкова. Список будет обновляться каждый год. Кончаловский пояснил, что худсовет не заменит, а дополнит работу художественного руководителя театра, которым остаётся Евгений Марчелли, также вошедший в совет.

Государственный академический театр имени Моссовета – один из старейших театров Москвы. В 2023 г. он отметил свое 100-летие. На двух сценах театра (основной на 894 места и сценой "Под крышей" на 120 мест) идут спектакли по произведениям классиков отечественной и мировой драматургии, а также молодых авторов, созданные режиссерами разных поколений и творческих позиций.