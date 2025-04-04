В СК рассказали, в чем подозревают задержанного экс-главного инженера ЕМУП "Гортранс"

В Следственном комитете впервые прокомментировали уголовное дело экс-главного инженера ЕМУП "Гортранс" Андрея Эльзессера, о задержании которого стало известно сегодня.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, фигурантом дела о коррупционном преступлении является 57-летний бывший главный инженер филиала одного из муниципальных унитарных предприятий Екатеринбурга. Он подозревается в получении взятки в крупном размере. В ведомстве уточнили, что сейчас фигурант работает в другой организации.

"Преступление было совершено в период с августа 2024 по январь 2025 года. Подозреваемый получил взятку в крупном размере от представителя одной из коммерческих структур за своевременное и беспрепятственное подписание актов выполненных работ по ранее заключенному договору между указанной коммерческой структурой и муниципальным предприятием", - рассказали в Следственном комитете.

Сейчас проводится расследование. Решается вопрос о предъявлении обвинения бывшему главному инженеру "Гортранса" и избрании для него меры пресечения.

В администрации Екатеринбурга дело Андрея Эльзессера пока не комментируют.