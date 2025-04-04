04 Апреля 2025
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Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

Тюменская область готова к пожароопасному сезону

Тюменская область готова к пожароопасному сезону, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

К ликвидации возгораний в лесах планируется привлечь более 2 500 человек, свыше 1 200 единиц техники. В их числе лесопожарные формирования Тюменской области — 1 165 человек и 597 единиц техники. По словам директора департамента лесного комплекса Тюменской области Леонида Остроумова, основная причина возникновения природных пожаров — это человеческий фактор.

"Поэтому наша главная задача — с одной стороны, предотвратить случаи возгораний, либо, если же они случаются, то минимизировать ущерб", — отметил Леонид Остроумов.

Для предотвращения пожаров в регионе реализуется ряд мер: круглосуточное наблюдение за лесами с помощью видеокамер (104 видеокамеры покрывают 76% лесного фонда), авиационное и наземное патрулирование c применением БПЛА (разработано 300 маршрутов), профилактические рейды, в том числе с привлечением правоохранительных органов, региональная диспетчерская служба переведена на круглосуточный режим работы, сокращено время идентификации возникающих термоточек со 180 до 112 минут.

Напомним, в Тюменской области с 1 апреля установлен пожароопасный сезон. Особый противопожарный режим вводится в Тюменской области 5 апреля. Постановление подписал губернатор Тюменской области Александр Моор. С 5 апреля вводится запрет на посещение лесов гражданами, а также на проведение пожароопасных работ и использование пиротехнических изделий.

Теги: пожароопасный сезон, лесной пожар


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