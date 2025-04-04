Трамп оздоравливает экономику России – спецпредставитель президента РФ

Накануне Россия стала одной из немногих стран с крупной экономикой, в отношении которой США не ввели дополнительные торговые ввозные пошлины. Но при этом влияние "торговой войны" между Америкой и Китаем Россия все равно уже ощущает, например, по обвалившимся на мировых рынках ценам на нефть.

Бывший российский бизнес-омбудсмен, а ныне - спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов считает, что "Трамп оздоравливает экономику России".

"С одной стороны, цены на нефть будут падать – это негативно для доходов бюджета, для курса рубля, но это даст импульс снижению сырьевой зависимости. С другой стороны, отсутствие пошлин – это возможность увеличить экспорт и развить новые отрасли под свой и американский рынки", - считает Титов.

Он полагает, что даже в условиях существующих санкций (введенных из-за СВО в отношении РФ) "многие, у кого заградительные пошлины, придут к нам и инвестируют в производства в России". "Те же китайцы со своими автомобилями. А это приведет к долгожданной диверсификации и росту нашей экономики", - ждет выгоды бизнесмен.