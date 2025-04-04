Массовые нарушения при поставках продуктов в школы и детсады вскрыли на Южном Урале

Россельхознадзор обнаружил масштабные поставки некачественной продукции школам, детсадам и больницам Челябинской области.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского межрегионального управления ведомства, в первом квартале продукты, небезопасные для употребления, получили 287 учреждений.

Сотрудники Россельхознадзора проверили ветеринарные сопроводительные документы на животноводческую продукцию, предназначенную для поставки в 710 социально значимых учреждений Челябинской области.

Оказалось, что в 287 учреждений поступила продукция, изготовленная с нарушением требований ветеринарного законодательства РФ и технических регламентов Таможенного союза.

Из 160 поставщиков, отправляющих мясо в детские сады и школы, больницы и социальные центры, 34 поставщика, или каждый пятый, работает с нарушениями. Из 17 производителей, чья молочная и мясная продукция поступает в такие учреждения, с нарушениями работают 15 производителей, то есть 88%.

Управление Россельхознадзора отобрало 16 проб продукции для определения показателей качества и безопасности. Исследования показали, что пять проб (две пробы сыра, одна проба творога и две пробы сливочного масла), отобранных в соцучреждениях, не соответствуют требованиям регламентам Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции".

В ходе проверок ведомство аннулировало 872 ветеринарных сертификата и уничтожило 39 кг фальсифицированной молочной продукции. Также было выдано 43 предупреждения поставщикам и производителям продукции.