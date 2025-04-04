04 Апреля 2025
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Происшествия Свердловская область
Фото: Ленинский районный суд Екатеринбурга

Арест "смотрящего" за Свердловской областью продлен до июня

В Екатеринбурге суд оставил под арестом Марселя Гасанова, которого следствие называет "смотрящим" за Свердловской областью.

Гасанов был задержан 11 февраля, ему предъявили обвинение по статье УК РФ "Занятие высшего положения в преступной иерархии". Уже на следующий день Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил его под арест до 9 апреля 2025 года.

Как сообщили Накануне.RU в суде, следствие вышло с ходатайством о продлении Гасанову срока содержания под стражей. Сегодня, 4 апреля, арест был продлен. Марсель Гасанов будет находиться в СИЗО до 9 июня 2025 года включительно.

Марсель Гасанов в суде(2025)|Фото: Ленинский районный суд Екатеринбурга

Ранее в Следственном комитете заявляли, что в 2024 году обвиняемый, обладая определенным криминальным опытом, был наделен другими лидерами преступного мира статусом так называемого "смотрящего" за Свердловской областью. А в полиции отмечали, что в определенных кругах Гасанов известен по прозвищам "Марсель Махачкалинский" или "Марс" и ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

В феврале защита Гасанова пыталась обжаловать его арест, но решение было оставлено в силе.

Теги: Гасанов, суд, следствие, арест


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