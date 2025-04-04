Старовойт: Нехватка кадров стала одной из причин крушения танкеров в Черном море

Министр транспорта РФ Роман Старовойт сообщил о завершении расследования причин крушения танкеров в Керченском проливе.

"Основные причины аварийных случаев, по данным заключения комиссии, – невыполнение капитанами судов и судовладельцами ограничений по сезону плавания судов в морских акваториях Азовского моря и Керченского пролива. Кроме того, экипажи судов не были укомплектованы квалифицированными кадрами в соответствии с правовыми актами Минтранса России", –заявил Старовойт. Его слова приводит телеграм-канал правительства РФ.

Ранее сообщалось, что Росприроднадзор предъявил требование по возмещению ущерба от крушения танкеров в Керченском проливе их владельцам. Общая сумма трабований составила почти 85 млрд руб.

49,4 млрд руб. – это требования в отношении владельца танкера "Волгонефть-212" – ООО "Кама Шиппинг". 35,4 млрд руб. должна выплатить компания ЗАО "Волгатранснефть" – собственник танкера "Волгонефть-239".

Оба судна затонули во время шторма в Керченском проливе в декабре 2024 года, прибрежная зона и акватория региона были залиты мазутом. В Краснодарском крае был введен режим ЧС федерального характера. Работы по ликвидации последствий загрязнения Черного моря продолжаются до сих пор.

В декабре Ростехнадзор установил, что оба танкера "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", потерпевшие крушение в Керченском проливе, находились в акватории в нарушение сезонных ограничений. Кроме того, несколько танкеров, принадлежащих "Волгатранснефть" не были включены в лицензию на перевозки опасных грузов внутренним водным и морским транспортом.