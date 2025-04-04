В марте продажи новых иномарок в России просели на 59%

В марте продажи иномарок в России упали на 59% по сравнению с мартом 2024 года. Продажи падают по всем категориям новых автомобилей, таковы данные отчета, выпущенного Минпромторгом.

В первом квартале снижение продаж год к году составило 27% - было продано 287 тыс. новых машин (возраст до трех лет). В ведомстве отмечают, что рынок новых автомобилей отечественного производства составил 154 тыс. (-8% к первому кварталу прошлого года).

По легковым автомобилям падение в первом квартале составляет 26%, по легким коммерческим – 16%, по грузовикам – 46%, по автобусам – 55%.

"Отмечаем, что в марте рынок продолжал реагировать на давление макроэкономических факторов, однако темпы снижения продаж отечественных моделей ниже, чем иномарок. В марте 2025 г. реализовано 40,5 тыс. импортных автомобилей (на 59% меньше, чем за март 2024 г.) и 52,8 тыс. автомобилей, произведённых в России (на 26% меньше, чем в марте 2024 года). Рыночная доля российской техники в I квартале 2025 года выросла на 11 процентных пунктов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сообщили в Минпромторге.