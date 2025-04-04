Жительница Ханты-Мансийска организовала прибытие в страну свыше 700 нелегальных мигрантов

В Ханты-Мансийске завершено расследование уголовного дела об организации незаконной миграции, возбужденное в отношении местной жительницы. Ей предъявлено обвинение в организации незаконной миграции, фиктивной постановке на учет иностранных граждан, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

По версии следствия, обвиняемая, имеющая двойное гражданство, привлекла к организации незаконной миграции свою знакомую. Она оформляла документы в миграционной сфере. Также в преступную группу привлекли сотрудники МФЦ. С 2018 по 2024 год обвиняемые за вознаграждение от мигрантов оформляли документы для осуществления мигрантами трудовой деятельности, изготавливали фиктивные трудовые договоры, фиктивно регистрировали иностранных граждан в личных жилых помещениях, где фактически мигранты не проживали, осуществляли незаконную постановку иностранцев на миграционный учет.

Работник МФЦ в приоритетном порядке и без очереди принимал от иностранцев документы, необходимые для регистрации по месту пребывания. В случае ошибок и недочетов в документах, он не принимал никаких мер по возвращению их в установленном порядке и самостоятельно производил их устранение.

"Путем составления фиктивных трудовых договоров фигуранты организовали незаконное пребывание на территории Югры более 700 иностранных граждан, еще 56 лиц, прибывших из государств ближнего зарубежья, были неправомерно поставлены на миграционный учет в результате фиктивной регистрации их обвиняемыми. По данным следствия, преступной группой в результате незаконной деятельности извлечен доход на сумму не менее 2,5 млн руб.", - говорится в сообщении.

По уголовному делу проведен значительный объем следственных и процессуальных действий, допрошено более 150 лиц, проведены обыски по адресам фиктивной регистрации иностранных граждан, проведены почерковедческие экспертизы. Объем уголовного дела составил порядка 60 томов. Следователем собраны достаточные доказательства, материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.