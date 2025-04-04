Уралец засудил туроператора за то, что отдыхал с семьей в Турции на два дня меньше

Житель Первоуральска через суд добился от туроператора выплаты за сокращение отдыха заграницей.

Читайте также: В Турции навали возможную дату досрочных выборов президента страны

Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, летом 2023 года уралец купил в турагентстве путевку в Турцию на свою семью из шести человек, в том числе несовершеннолетних детей. Отдых планировался с 14 по 21 августа, за это клиент заплатил 583 тысячи рублей.

Однако по вине авиаперевозчика семья туриста провела в солнечной стране не семь ночей и восемь дней, а только пять ночей и шесть дней – то есть на двое суток меньше предусмотренного. Вернувшись домой, свердловчанин дважды требовал от туроператора выплаты соразмерной разницы от стоимости тура, но получил отказ.

Тогда он обратился в Первоуральский отдел Роспотребнадзора, где ему составили заключение по гражданскому делу с обоснованием позиции ведомства. По решению суда с туроператора была взыскана соразмерная разница стоимости оплаченного турпродукта, неустойка, судебные расходы, компенсация морального вреда и штраф – всего более 129 тысяч рублей.

Напомним, недавно жительница Свердловской области засудила туроператора, из-за которого ей пришлось несколько дней ходить по Египту в зимней одежде.