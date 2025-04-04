В Екатеринбурге задержали главного инженера ЕМУП "Гортранс"

В Екатеринбурге задержали главного инженера ЕМУП "Гортранс" Андрея Эльзессера. Об этом сообщает Telegram-канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с местной администрацией.

Согласно информации канала, основанием для задержания послужила взятка в размере 750 тыс. рублей, которую Эльзессер якобы брал в офисе компании "Сарс". Эти же менеджеры, по данным канала, давали взятку и ранее арестованному главе ЕМУП "Гортранс" Сергею Нугаеву.

"И еще раз повторяем: большие деньги на реформу транспорта в Екатеринбурге требуют чистых рук. Меру пресечения выберут завтра", - говорится в сообщении.

Накануне.RU обратились в пресс-службу мэрии за комментарием.

Напомним, Нугаев обвиняется по статье УК РФ "Получение должностным лицом взятки в крупном размере". 15 февраля Ленинский районный суд Екатеринбурга заключил его под стражу до 12 апреля 2025 года.

Ранее сообщалось, что подследственному главе "Гортранса" уже нашли замену.