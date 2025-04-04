Китай вводит ответные санкции в отношении США

Министерство финансов Китая заявило в пятницу, что с 10 апреля введет дополнительные пошлины в размере 34% на все товары из США в качестве ответной меры на масштабные ввозные пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом.

Накануне Китай пообещал симметричный ответ после того, как администрация США ввела в отношении КНР и ряда других стран ввозные торговые пошлины. Китай теперь облагается огромной пошлиной в 54% - это максимальная санкция из объявленных вчера.

"Я испытываю огромное уважение к председателю Си (Цзиньпину) Китая, огромное уважение к Китаю, но они использовали нас в своих интересах", — сказал Трамп во время своего примерно часового выступления в Розовом саду Белого дома в среду. "Они прекрасно понимают, что происходит, и… они будут бороться", - добавил Трамп.