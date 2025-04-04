Дмитрий Воденников вошел в состав президиума СОСПП

В Екатеринбурге состоялось годовое общее собрание Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП). На заседании было принято решение о включении в состав президиума СОСПП генерального директора ПАО "Россети Урал" Дмитрия Воденникова.

На площадке Музейно-образовательного центра "Депо" заседание открыл президент СОСПП Дмитрий Пумпянский. Также участников поприветствовали временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Денис Паслер и помощник полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Наталья Доронина.

Главной темой обсуждения для свердловского бизнеса стала финансовая стабильность в условиях высокой ключевой ставки. С докладами выступили президент Российского Союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, заместитель директора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Дмитрий Белоусов, а также главный аналитик СБЕРа Михаил Матовников. Участники мероприятия получили исчерпывающие ответы от спикеров на самые актуальные вопросы и обсудили перспективы развития бизнеса в современных условиях.

"Компания "Россети Урал" активно участвует в работе Комитета по энергетике СОСПП и заинтересована в решении актуальных отраслевых вопросов. Конструктивное взаимодействие помогает выстраивать между участниками, по-настоящему, рабочие отношения, вырабатывать общие подходы и находить эффективные инструменты для развития не только бизнеса, но и региона в целом. Именно региональное объединение работодателей является той площадкой, на которой выстраивают диалог промышленные предприятия, представители малого и среднего бизнеса, власти и контролирующие организации", - отметил Дмитрий Воденников.