Учитель из Нижнего Новгорода уволена за откровенные фото

В Нижнем Новгороде учитель уволена за публикацию откровенных фотографий. Таковы итоги служебного расследования.

Поводом для служебной проверки стали фотографии, появившиеся в местных telegram-каналах. На них, как утверждалось, изображена педагог начальных классов одной из нижегородских школ.

О внешкольной жизни педагога узнали из СМИ на её работе. Прошло служебное расследование, результат – увольнение с занимаемой должности. Поведение педагога является "неподобающим", приводит РИА Новости данные городского департамента образования.