04 Апреля 2025
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Экономика Томская область
Фото: tomsk.gov.ru

Вопросы развития АПК Томской области обсудил губернатор Владимир Мазур с главой компании «Росагролизинг»

Делегация компании «Росагролизинг» во главе с генеральным директором Павлом Косовым находится с рабочим визитом в Томской области.

В рамках визита прошла встреча губернатора Владимира Мазура с главой компании, а также состоялся круглый стол с участием представителей агропромышленного комплекса региона.

Губернатор Владимир Мазур отметил существенную поддержку со стороны «Росагролизинг» аграриям области.

«Несмотря на то, что Томская область — регион рискованного земледелия, по показателям результативности АПК мы занимаем одно из лидирующих мест в Сибирском федеральном округе, — сказал губернатор Владимир Мазур. — Поддержка «Росагролизинга» поможет нашим аграриям развиваться еще более активными темпами».

(2025)|Фото: tomsk.gov.ru

Павел Косов проинформировал главу региона о том, что объем инвестиций компании в Сибирский федеральный округ составляет почти 80 млрд рублей. При этом в развитие АПК Томской области «Росагролизинг» инвестировал 1,4 млрд рублей, поставив на поля 331 единицу сельхозтехники.

Комбайн во время выполнения уборочных работ(2024)|Фото: Накануне.RU

«Через нас аграрии региона приобретают порядка 15-17 процентов техники. «Росагролизинг» — государственная компания, и наша задача, в первую очередь, — помогать аграриям, подбирая наиболее выгодные варианты по стоимости и срокам финансирования. В совокупности с мерами государственной региональной поддержки это станет отличным стимулом для развития аграрной отрасли в Томской области», — высказал уверенность Павел Косов.

(2025)|Фото: tomsk.gov.ru

Еще одной темой, которую обсудили Владимир Мазур и Павел Косов, стали механизмы возможных поставок в область коммунальной техники для городского хозяйства.

Также в рамках рабочего визита делегации «Росагролизинга» Павел Косов и его первый заместитель Владимир Балтер приняли участие во встрече в формате круглого стола с представителями сельхозпредприятий Томского, Асиновского, Кожевниковского, Зырянского, Кривошеинского и Шегарского районов.

Председательствовал на встрече заместитель губернатора по агропромышленной политике и природопользованию Михаил Ратнер.

(2025)|Фото: tomsk.gov.ru

Напомним, АО «Росагролизинг» — российская агропромышленная лизинговая компания с государственным участием. Основная деятельность заключается в осуществлении финансовой аренды (лизинг) оборудования и техники отечественным сельхозтоваропроизводителям.

 

Теги: владимир мазур, агролизинг, апк томской области, сельхозтехника, аграрии


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