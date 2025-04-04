Дополнительные дни тестирования предоставят участникам кадровой программы "Победоносец" в Астраханской области

Основное тестирование в рамках программы "Победоносец" в Астраханской области прошло с 17 по 20 марта. Для тех участников, которые по определённым причинам не успели его пройти, предоставлена возможность это сделать с 15 по 18 апреля. Новые изменения обсудили на заседании общественного совета региональной кадровой программы «Победоносец», которое прошло под председательством губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина.

Глава региона уверен, что дополнительные дни тестирования необходимы. Это даст возможность большему числу кандидатов проявить себя.

Всего на сайте программы заявились свыше 300 человек. Больше половины из них успешно прошли регистрацию. В числе кандидатов как действующие участники СВО, так и ветераны спецоперации. Следующий этап – тестирование на платформе «Россия – страна возможностей» и собеседования.

«Главная цель программы «Победоносец» — помочь бойцам, вернувшимся с фронта, адаптироваться к мирной жизни и построить карьеру в системе госуправления и экономики региона. Эти ребята — уже элита. И нужно сделать всё, чтобы они реализовали свой потенциал на пользу родного региона и всей России», — резюмировал губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.