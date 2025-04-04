В Екатеринбурге планируют создать попечительский совет театра оперы и балета

В Екатеринбурге может появиться попечительский совет театра оперы и балета. О планах во время годового общего собрания Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей рассказал президент СОСПП Дмитрий Пумпянский.

По его словам, несколько членов союза - собственники бизнеса - уже выступили за инициативу и готовы присоединиться к совету.

Пумпянский отметил, что театр занимает значимое место в культурной жизни Среднего Урала. Попечительский совет же только поспособствует развитию культурного потенциала региона, а также его привлекательности для жизни и работы в глазах россиян.