С владельцев затонувших в Керченском проливе танкеров потребовали 85 млрд рублей

Росприроднадзор предъявил требование по возмещению ущерба от крушения танкеров в Керченском проливе их владельцам. Общая сумма трабований составила почти 85 млрд руб.

49,4 млрд руб. – это требования в отношении владельца танкера "Волгонефть-212" – ООО "Кама Шиппинг". 35,4 млрд руб. должна выплатить компания ЗАО "Волгатранснефть" – собственник танкера "Волгонефть-239".

Оба судна затонули во время шторма в Керченском проливе в декабре 2024 года, прибрежная зона и акватория региона были залиты мазутом.

"У компаний, которым предъявлены требования, есть один месяц на добровольное возмещение вреда. По истечении этого срока исковые заявления будут направлены в суд", - сообщили в Росприроднадзоре.

Сегодня же глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что за последнюю неделю ни в акватории, ни на берегу моря пятен мазута не обнаружено. "В целом за все время собрано порядка 800 тонн отходов", - сообщил Аксенов.

Напомним, первоначально Арбитражный суд Краснодарского края назначил владельцу потерпевшего крушение танкера "Волгонефть-212" административный штраф 30 тыс. рублей, чему крайне удивилась общественность.