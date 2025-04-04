Минобороны: ВСУ за сутки шесть раз атаковали энергообъекты РФ

ВСУ на протяжении уже более двух недель продолжают ежедневно в одностороннем порядке атаковать российскую энергетическую инфраструктуру, заявили в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что киевский режим "не обращает никакого внимания на публично принятые Зеленским обязательства прекращения таких ударов".

Уточняется, что за прошедшие сутки совершено шесть атак на объекты российской энергетической инфраструктуры. Так, вечером 3 апреля и утром 4 апреля в Брянской области в результате атаки БПЛА повреждены несколько газопроводов и энергообъект. Люди остались без света и газа. В Тамбовской области 4 апреля в результате атаки украинского беспилотника поврежден распределительный надземный газопровод. В Липецкой области также в результате атаки без электричества остались бытовые потребители.

Тему террористической угрозы и исполнение "договоренностей с Украиной о прекращении ударов по энергоинфраструктуре" 1 апреля обсуждали на заседании Совета безопасности РФ. После этого российская сторона передала администрации США список фактов всех нарушений ВСУ договоренности, достигнутой президентами РФ и США. Какой-либо реакции Вашингтона на удары ВСУ по российским энергообъектам не было, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.