В Перми мошенники обвинили пенсионерку в "госизмене" и украли у нее 700 тысяч рублей

В Перми мошенники обманули на крупную сумму 85-летнюю пенсионерку, заявив, что она обвиняется в государственной измене.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции, женщине на стационарный телефон позвонил незнакомец, представившийся представителем компании, оказывающей услуги связи. Он сообщил пенсионерке, что необходимо заново заключить договор, взял ее паспортные данные и уточнил, что новый договор доставит курьер.

На следующий день пожилой женщине вновь поступил звонок. На этот раз мошенник назвался курьером. Он сказал, что вчерашний мошенник открыл на ее имя счет в банке через который переводит деньги в недружественную страну. Испуганную пенсионерку он обвинил в государственной измене и сообщил, что к ней в дом приедут с обыском и если у нее в доме есть сумма более 100 тыс. руб., то их изымут. К разговору периодически подключалась женщина, которая назвалась "юристом".

Вместе с мужчиной она убедила пожилую женщину никому не сообщать о произошедшем, собрать все имеющиеся деньги, завернуть в бумагу и передать курьеру. Запуганная пенсионерка выполнила все указания аферистов и в результате лишилась порядка 700 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ "Мошенничество". Ведется расследование.

Сотрудники полиции призывают граждан быть бдительными и соблюдать простые правила. Первое из них – не совершать финансовых операций по инструкциям, полученным в ходе телефонных разговоров, не сообщать свои личные данные, банковских карт, коды из смс-сообщений. Не доверяйте сомнительным телефонным звонкам. Не впадайте в панику от услышанного в телефонной трубке.

"Если вам звонят люди и представляются сотрудниками банка или правоохранительных органов – перезванивайте по официальным номерам финансовых организаций и правоохранительных органов, самостоятельно набирая номер. Помните, что человек на другом конце провода может представиться кем угодно. Если вы ранее с ним никогда не общались, то не можете достоверно знать, что это звонит конкретный человек. Позаботьтесь о своих старших родственниках, предупредите их о распространенных видах мошенничества, почаще интересуйтесь, тем, что происходит в их жизни, примечайте малейшие изменения в их поведении", - отметили в полиции