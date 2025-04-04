В центре Екатеринбурга столкнулись два пассажирских автобуса: есть пострадавшая

В самом центре Екатеринбурга произошло ДТП с участием двух пассажирских автобусов. В результате аварии есть пострадавшая.

Как сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекции Свердловской области, инцидент случился сегодня днем на улице Малышева в уральской столице. По предварительным данным, водитель автобуса ПАЗ 70-го маршрута столкнулся со стоящим на остановке "Храм Большой Златоуст" автобусом МАЗ 24-го маршрута.

В результате ДТП пострадала 65-летняя пассажирка ПАЗа. С различными травмами ее доставили в больницу.

Уже установлено, что в автобусе ПАЗ на момент аварии находилось около 20 человек, а в автобусе МАЗ – приблизительно 30 пассажиров. Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Они выясняют все обстоятельства аварии.