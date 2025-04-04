Shot: Квартиру Ефремова в срочном порядке шумоизолируют

Квартиру, где актер Михаил Ефремов будет жить после выхода из колонии, шумоизолируют, пишетShot.

По информации телеграм-канала, артист вернется в свою прежнюю квартиру, где проживал до ареста. После выхода на волю Ефремову запрещено будет менять место жительства. Но, так как все журналисты знают этот адрес, пришлось принять меры предосторожности, отмечает Shot. Сейчас к дому в Плотниковом переулке в центре Москвы подвозят шумоизоляционные материалы, ремонт в квартире идет ускоренными темпами.

24 марта суд удовлетворил ходатайство Ефремова об условно-досрочном освобождении. Сам он отметил, что "встал на путь исправления", и за годы в колонии научился шить и работать по дереву. Также актер заявил, что скучает по профессии — с другими заключенными он снял несколько фильмов. По его словам, он хочет "жить по-другому". Также он добавил, что больше никогда не сядет за руль. Актер должен выйти из колонии в на следующей неделе.