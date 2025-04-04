РКН зарегистрировал 134 тыс. блогеров

За пять месяцев действия закона о блогерах-десятитысячниках в РКН поступило более 214 тыс. заявлений, из которых на данный момент зарегистрировано более 134 тыс. Остальные, то есть треть, были отклонены. Об этом заявил депутат ГД Антон Горелкин.

Уже осенью, скорее всего, внесут законопроект о штрафах за репосты блогеров не из реестра РКН. Он сейчас готовится.

Еще одна новость: обсуждается снижение аудиторного порога, чтобы каналы, имеющие менее 10 тыс. подписчиков, тоже могли подавать заявку на регистрацию. Будет ли это обязательным или добровольным, он не сообщил.

Возможно, это связано с тем, что формально, по букве закона, нельзя будет репостить и те блоги, где нет 10 тыс. подписчиков, ведь они тоже не зарегистрированы в реестре. И тем, кто хочет, чтобы на них тоже могли ссылаться, дадут право заявить о себе в РКН.