Пострадавший на судне Crystal Asia моряк умер в больнице

Умер один из моряков, пострадавший в результате взрыва на судне Crystal Asia.

Утром 26 марта во время выхода судна Crystal Asia (его владелец – АО "Транс Винд Флот"), из порта Пусан (Южная Корея) в машинном отделении произошёл взрыв. Возможной причиной стала неисправность турбины главного двигателя, из-за которой начался пожар в помещении машинного отделения. Экипаж его локализовал и потушил. В результате взрыва шесть человек пострадали, один из них умер в больнице.

Инициирована незамедлительная внеплановая выездная проверка работодателя и расследование смертельного несчастного случая, произошедшего в АО "Транс Винд Флот", сообщает Гострудинспекция Приморского края.